Президент подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил"

9 февраля 2017, 11:24 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте-мае 2017 года", сообщает пресс-служба президента.

В указе сказано:

"В соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона "Об обороне и Вооруженных силах Кыргызской Республики" и статьями 15, 17, 31 Закона "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" постановляется:

<li>Уволить в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.</li> <li>Призвать на срочную военную службу в Вооруженные силы, другие воинские формирования и государственные органы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в марте-мае 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.</li> <li>Правительству Кыргызской Республики определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.</li> <li>Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.</li>