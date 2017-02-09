Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев подписал указ о весеннем призыве на военную службуАтамбаев подписал указ о весеннем призыве на военную службуГенпрокуратура просит премьера освободить от должности главу ГРСГенпрокуратура просит премьера освободить от должности главу ГРС

В 2016 году объем экспорта в страны ЕС составил $68 млн

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355101_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408979-ru.html

Похожие новости

Президенту А.Атамбаеву доложили о работе по реформированию Вооруженных Сил страны

Руслан Акматбек: "Караван экспорта" - большой шаг на пути развития отечественного экспорта"

Государство поможет производителям из регионов экспортировать продукцию

Волонтеры просят правительство отчитываться о помощи пострадавшим в Дача-СУ

В Кыргызстане стартовала информационная кампания "Караван экспорта"

9 февраля 2017, 11:13       Комментарии

В 2016 году объемы экспорта кыргызских товаров в страны Евросоюза по схеме ВСП+ составили $68 млн. Об этом сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции сообщил посол ЕС в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.
По его словам, объем экспорта по схеме ВСП+ увеличился по сравнению с предыдущими годами на 53%.
"Это говорит о большом интересе предпринимателей Кыргызстана к европейскому рынку и готовности получать выгоды от статуса ВСП+. И я должен отметить, что этот интерес день за днем растет, так как мы получаем многочисленные запросы и вопросы от представителей бизнес-сообщества о возможностях экспорта в ЕС", - сказал Чезаре Де Монтис.
Напомним, Кыргызстан получил статус ВСП+ в начале 2016 года. Он позволяет кыргызским экспортерам по нулевым тарифным ставкам поставлять в Евросоюз такие сельскохозяйственные товары, как фрукты, переработанные фрукты (консервы, соки), сухофрукты (грецкие орехи, миндаль, фисташки), продовольственные товары, табачную продукцию, текстиль, войлочные товары, одежду, кожаные изделия и ковры.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум