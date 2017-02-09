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Скай Мобайл (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355104_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408978-ru.html

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Facebook запустил сервис знакомств

9 февраля 2017, 11:17       Комментарии

Усовершенствована структура портала beeline.kg, удобнее для пользователей стали навигация и поиск, полностью изменен дизайн веб-ресурса.
Официальный сайт Скай Мобайл претерпел кардинальные изменения благодаря лучшим международным веб-разработчикам. Обновленный ресурс обладает понятным интерфейсом, его дизайн и контент адаптированы под любые мобильные устройства. При разработке учитывались результаты исследования поведения пользователей на сайте, в том числе изучалась посещаемость разделов, выявлялись популярные страницы, количество переходов к ним и многое другое. В результате, навигация ресурса существенно оптимизирована, пользователь легко может передвигаться по сайту, находить нужные тарифы и услуги.
Тилек Ахматов, коммерческий директор "Скай Мобайл": "Теперь клиенту потребуется вдвое меньше кликов, чтобы получить нужную информацию. Для удобства пользователей в отдельном окне продублированы команды подключения тарифов и услуг. Новая платформа дает возможность применить полезные для пользователей виджеты, к примеру, при открытии мобильной версии сайта на главной странице предлагается установить приложение "Мой Beeline KG". В целом, все новшества направлены на достижение одной цели – сделать сайт для пользователей максимально удобным и информативным".
На сайте beeline.kg доступна информация о новых, недавно запущенных, больших проектах "Скай Мобайл", в том числе, интернет-магазине shop.beeline.kg и видео-портале Beeplay.
Тилек Ахматов, коммерческий директор "Скай Мобайл": "Веб-сайт beeline.kg – не просто качественная визитная карточка нашей компании, он является первоисточником всей информации о нашей деятельности, предлагаемых услугах и продуктах, новшествах, проектах и мероприятиях. В случае возникновения вопросов, к примеру, таких чувствительных для населения, как изменение условий тарифов, стоимости конкретных услуг, условий тематических акций, я призываю наших клиентов обращаться в первую очередь к сайту. Здесь все найдется, а для получения более детальных ответов можно воспользоваться интерактивными рубриками веб-ресурса "Онлайн-чат", "Обратная связь" и, конечно, обратиться к роботу-консультанту "Айдана". Мы стараемся соблюдать принцип информационной открытости и считаем обновленный сайт одним из наших самых эффективных инструментов".
"Скай Мобайл" открыт для отзывов пользователей об обновленном веб-сайте и готов рассмотреть все рациональные предложения и пожелания.
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