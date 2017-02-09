Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президенту А.Атамбаеву доложили о работе по реформированию Вооруженных Сил страныПрезиденту А.Атамбаеву доложили о работе по реформированию Вооруженных Сил страныСкай Мобайл (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайтСкай Мобайл (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт

В Кыргызстане несовершеннолетних девочек продолжают выдавать замуж

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355102_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408977-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане стартовала информационная кампания "Караван экспорта"

Новый генсек ООН отметил доброту и открытость кыргызстанцев

МВД: Фактов распространения новой опасной игры среди подростков "Беги или умри" в Кыргызстане нет

На юге Кыргызстана несовершеннолетних девочек продолжают отдавать вторыми, третьими женами 30-летним мужичкам, - депутат

Генсек ООН отметил доброту, открытость и гостеприимство Кыргызстана

9 февраля 2017, 11:20       Комментарии

В Кыргызстане 15-летних девочек выдают вторыми и третьими женами за 30-летних мужчин. Об этом сегодня, 9 февраля, заявила депутат Ирина Карамушкина.
По ее словам, несмотря на запрещающий закон совершать нике без регистрации с несовершеннолетними, до сих пор девочек продолжают выдавать замуж. Это делается в сговоре священнослужителей с милиционерами. "Вот мы недавно ездили на юг, где создается впечатление, что многие законы блокируются, о многих не знают даже госслужащие", - сказала она.
Она добавила, что насильно выданные замуж девушки потом остаются с детьми, брошенные и без имущества. "Мало того, родственники мужчины потом обвиняют во всем женщину", - добавила она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум