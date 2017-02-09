В Кыргызстане несовершеннолетних девочек продолжают выдавать замуж

9 февраля 2017, 11:20 Комментарии

В Кыргызстане 15-летних девочек выдают вторыми и третьими женами за 30-летних мужчин. Об этом сегодня, 9 февраля, заявила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, несмотря на запрещающий закон совершать нике без регистрации с несовершеннолетними, до сих пор девочек продолжают выдавать замуж. Это делается в сговоре священнослужителей с милиционерами. "Вот мы недавно ездили на юг, где создается впечатление, что многие законы блокируются, о многих не знают даже госслужащие", - сказала она.

Она добавила, что насильно выданные замуж девушки потом остаются с детьми, брошенные и без имущества. "Мало того, родственники мужчины потом обвиняют во всем женщину", - добавила она.