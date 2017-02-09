Руслан Акматбек: "Караван экспорта" - большой шаг на пути развития отечественного экспорта"

9 февраля 2017, 11:02 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Информационная кампания "Караван экспорта" - хорошая поддержка для предпринимателей и большой шаг на пути развития отечественного экспорта. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Ассоциации молодых предпринимателей (ЖИА) Руслан Акматбек.

Как он отметил, многие отечественные предприниматели не готовы к экспорту. Малый и средний бизнес в стране развивается по всем направлениям, продукция готова к экспорту, но предприниматели не могут экспортировать. Потому что они не знают, как это делается.

"Предприниматели в регионах ошибочно полагают, что страна вступила в ЕАЭС и теперь приедет машина из России, Казахстана и других стран и соберет их продукцию. Они думают, что достаточно вырастить продукцию и покупатели сами к ним помчатся. Поэтому в рамках данной программы наши эксперты расскажут, что нужно двигаться самим и продвигать свою продукцию. Например, мы уже полтора года являемся полноценными членами ЕАЭС, имеем статус ВСП+. Это дает нам возможность экспортировать свою продукцию на рынки Евразийского союза и даже Европы. Но сегодня мы живем в свете конкуренции и каждый должен в рамках конкуренции продвигать свой товар", - сказал Р.Акматбек.

"В рамках кампании "Караван экспорта" они смогут получить информацию, куда пойти и что делать. Как проводить процедуру экспорта кыргызской продукции на большие рынки. Эта программа - хорошая поддержка для предпринимателей и большой шаг на пути развития экспорта", - отметил глава Ассоциации.