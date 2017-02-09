Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Родителей, чьи дети играли в опасную игру, привлекли к ответственностиРодителей, чьи дети играли в опасную игру, привлекли к ответственностиВ Кыргызстане несовершеннолетних девочек продолжают выдавать замужВ Кыргызстане несовершеннолетних девочек продолжают выдавать замуж

Президенту А.Атамбаеву доложили о работе по реформированию Вооруженных Сил страны

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408974-ru.html

Похожие новости

В 2016 году объем экспорта в страны ЕС составил $68 млн

Волонтеры просят правительство отчитываться о помощи пострадавшим в Дача-СУ

В Сомали президента избрали в ангаре аэропорта

МВД: Фактов распространения новой опасной игры среди подростков "Беги или умри" в Кыргызстане нет

Президент подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил и других воинских формирований

9 февраля 2017, 11:21       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял начальника Генерального штаба Вооруженных Сил страны Раимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему укреплению и развитию Вооруженных Сил страны, повышению их боеспособности и мобильности, а также проводимой работе по обеспечению пограничной безопасности.
Раимберди Дуйшенбиев также доложил Президенту о дальнейшей работе по реформированию системы управления Вооруженными Силами страны.
Президент А.Атамбаев подчеркнул, что вместе с реализацией реформы Вооруженных Сил, особое внимание военное руководство должно уделить вопросам повышения воинской дисциплины и искоренения коррупции.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум