Президенту А.Атамбаеву доложили о работе по реформированию Вооруженных Сил страны

9 февраля 2017, 11:21 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял начальника Генерального штаба Вооруженных Сил страны Раимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему укреплению и развитию Вооруженных Сил страны, повышению их боеспособности и мобильности, а также проводимой работе по обеспечению пограничной безопасности.

Раимберди Дуйшенбиев также доложил Президенту о дальнейшей работе по реформированию системы управления Вооруженными Силами страны.

Президент А.Атамбаев подчеркнул, что вместе с реализацией реформы Вооруженных Сил, особое внимание военное руководство должно уделить вопросам повышения воинской дисциплины и искоренения коррупции.