10.59: запахло весной — политики зашевелились

9 февраля 2017, 10:59 Комментарии

Синоптики продолжают делать унылые прогнозы, хотя кыргызстанцы уже сильно устали от зимних пейзажей. Хочется солнышка и зелени, а девушки ждут - не дождутся, когда примерят новые юбочки и топы. Мускулистая Барби тоже готовится к новым свершениям и дала интервью моим коллегам.

У нас, по традиции, к весне готовятся не только простые смертные, но и политики. Например, уже объявился первый кандидат в президенты.

Эксперты вовсю мусолят эту тему. Один говорит одно, другой думает иначе. В общем, лучше почитать.

Российские школьники подарили кыргызстанским детям учебники.

А французские инвесторы готовы вложить миллион долларов в реконструкцию каракольской зоны отдыха.

За прошлый год трудовые мигранты из Кыргызстана перевели на родину 2 миллиарда долларов. Это на 308 миллионов больше, чем в позапрошлом. Ура!

Кстати, "американца" в обменках сегодня покупают по 69,32, а продают по 69,56 сома.

Традиционно расскажу и о ценах на бензин. Литр восьмидесятого можно залить за 35 сомов, а 98-й обойдется в 45. Литр летнего дизтоплива стоит 36,5 сома, а зимнего - 42,5.

Погоду нам напрочили такую - временами снег, на дорогах гололедица. Подробнее читать здесь.

Мне хочется Масленицы и блинов...

В Бишкеке 10.59.

Ваш Таалай Ороскулов