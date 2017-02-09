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10.59: запахло весной — политики зашевелились

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408973-ru.html

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9 февраля 2017, 10:59       Комментарии

Синоптики продолжают делать унылые прогнозы, хотя кыргызстанцы уже сильно устали от зимних пейзажей. Хочется солнышка и зелени, а девушки ждут - не дождутся, когда примерят новые юбочки и топы. Мускулистая Барби тоже готовится к новым свершениям и дала интервью моим коллегам.
У нас, по традиции, к весне готовятся не только простые смертные, но и политики. Например, уже объявился первый кандидат в президенты.
Эксперты вовсю мусолят эту тему. Один говорит одно, другой думает иначе. В общем, лучше почитать.
Российские школьники подарили кыргызстанским детям учебники.
А французские инвесторы готовы вложить миллион долларов в реконструкцию каракольской зоны отдыха.
За прошлый год трудовые мигранты из Кыргызстана перевели на родину 2 миллиарда долларов. Это на 308 миллионов больше, чем в позапрошлом. Ура!
Кстати, "американца" в обменках сегодня покупают по 69,32, а продают по 69,56 сома.
Традиционно расскажу и о ценах на бензин. Литр восьмидесятого можно залить за 35 сомов, а 98-й обойдется в 45. Литр летнего дизтоплива стоит 36,5 сома, а зимнего - 42,5.
Погоду нам напрочили такую - временами снег, на дорогах гололедица. Подробнее читать здесь.
Мне хочется Масленицы и блинов...
В Бишкеке 10.59.
Ваш Таалай Ороскулов

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