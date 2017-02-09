Атамбаев подписал указ о весеннем призыве на военную службу

9 февраля 2017, 11:14 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Подписан указ об очередном призыве граждан на срочную и альтернативную военную службу в марте-мае 2017 года, сообщила пресс-служба президента.

Указ подписал глава государства Алмазбек Атамбаев.

Согласно документу, на срочную военную и альтернативную службу созываются лица мужского пола, которым на момент призыва исполнилось 18 лет, не имеющие права на отсрочку и утратившие его. Также, согласно указу, будут уволены в запас из рядов ВС КР лица, отслужившие сроки военной и альтернативной службы.

Теперь правительство должно определить сроки увольнения военнослужащих и порядок проведения весеннего призыва.