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Атамбаев подписал указ о весеннем призыве на военную службу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408972-ru.html

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Президент подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил и других воинских формирований

Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил

9 февраля 2017, 11:14       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Подписан указ об очередном призыве граждан на срочную и альтернативную военную службу в марте-мае 2017 года, сообщила пресс-служба президента.
Указ подписал глава государства Алмазбек Атамбаев.
Согласно документу, на срочную военную и альтернативную службу созываются лица мужского пола, которым на момент призыва исполнилось 18 лет, не имеющие права на отсрочку и утратившие его. Также, согласно указу, будут уволены в запас из рядов ВС КР лица, отслужившие сроки военной и альтернативной службы.
Теперь правительство должно определить сроки увольнения военнослужащих и порядок проведения весеннего призыва.

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