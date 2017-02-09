МВД: Фактов распространения новой опасной игры среди подростков "Беги или умри" в Кыргызстане нет

9 февраля 2017, 10:35 Комментарии

В Кыргызстане пока нет фактов распространения новой игры среди подростков "Беги или умри". Об этом АКИpress сообщили в пресс-службе МВД.

"Пока у нас только проводится работа по "синему киту", мы также проверяем социальные сети", - сообщили в МВД.

Ранее прокуратура Алматы сообщила о распространении новой опасной игры среди подростков "Беги или умри".

"В связи с распространением в социальных сетях игры "Беги или умри", согласно которой дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко движущимися машинами, уполномоченным органам района поручено незамедлительно после окончания каникул, провести профилактическую работу с учащимися в учреждениях образования района", - говорилось в сообщении прокуратуры.