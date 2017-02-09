У нас растет целое поколение брошенных детей и жен, - депутат

9 февраля 2017, 10:35 Комментарии

У нас растет целое поколение брошенных детей и жен, сказала депутат Айсулуу Мамашова("Ата Мекен") на заседании парламента 9 февраля. "Я хочу поднять вопрос влияния религии на жизнь граждан. За долгие годы накопилось много проблем, и когда ездишь в регионы, ты понимаешь, как тревожат наших граждан проблемы ранних браков и нике, ограничение доступа к образованию, многоженство и множественные разводы. Мы гордимся демографическим ростом, но не хотим видеть, но многие дети растут без отцовской любви, потому что его не связывают никакие узы, имеющие юридической силы. Это все оголило проблемы безответственности мужчин к тому праву, которое им дает нике", - сказала она.

"Мужчина заводит несколько семей, не отвечая ни перед законом, ни перед Богом. Боится ли сегодня мужчина того, что наплодил детей, а потом развелся с женой, три раза сказав слово развожусь? Несет ли он какую-то ответственность за то, что выгнал жену с детьми на улицу? Несет ли он какую-то ответственность за все это? Ответ один - нет. Мне стыдно говорить, что многие мужчины перестали сознавать ответственность перед своим родом. Даже во время войны мужчины не пренебрегали своим потомством. Так что же произошло с нами теперь? Я думаю, что настало время верховному духовенству решить проблему религии в содействии со всеми государственными органами", - сказала А.Мамашова.