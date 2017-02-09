Депутат просит Генпрокуратуру и правоохранительные органы изучить вопрос отправки граждан в Корею: Фирмы меняют паспорта и данные клиентов

9 февраля 2017, 10:38 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов ("Кыргызстан") просит Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы изучить вопрос отправки граждан Кыргызстана в Южную Корею.

Как сказал он 9 февраля на заседании парламента, есть специальные фирмы, которые отправляют кыргызстанцев в Корею, для этого они меняют паспорта клиентов, их имена, даты рождения.

"Даже справки выдают о смерти матери. В посольстве Кореи эту аферу раскрыли. Был задержан Владимир Пак, который собирался отправить группу людей. Однако граждане продолжают уезжать таким образом", - отметил депутат.

Он добавил, что в Турции и Кореи нелегально работают 25 тыс. и 15 тыс. кыргызстанцев соответственно.

"Все чаще появляется информация о насилии в отношении наших девушек. Такие случае регистрируются и в ОАЭ. Прошу Госслужбу миграции переговорить с представителями данных стран и найти выход, может, необходимо вводить квоту для работников", - предположил А.Эргешов.