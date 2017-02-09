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Передача "Келин" показывает, что единственная функция невестки — угождать капризной свекрови, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408968-ru.html

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9 февраля 2017, 10:52       Комментарии

Пришло время создавать серьезные передачи и фильмы об уважении к женщине, заявила депутат Наталья Никитенко ("Ата Мекен") 9 февраля на заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, Верховный суд прекратил 600 дел по фактам насилия, также прекращаются дела об умыкании девушек для вступления в брак.
"В прошлом году было осуществлено 12 тыс. выездов по семейному насилию. Это только те случаи, о которых не боятся говорить. Количество суицидов растет. Ответственность отцов к своим детям сводится к нулю. Что происходит с нашим обществом? Много документов принято декларативно, но надо принимать реальные меры. Надо поднимать массы до уровня культуры", - отметила парламентарий.
Она добавила, что сейчас на ОТРК появилась передача "Келин", которая показывает, что единственная функция невестки - угождать капризной свекрови. "Пришло время создавать серьезные передачи и фильмы об уважении к женщине", - сказала Н.Никитенко.
По мнению депутата Аиды Саляновой ("Ата Мекен"), неправильно популяризировать образ деспотичной свекрови.
Депутат потребовала от ОТРК прекратить показ передачи "Келин".
"Если невестка покладистая и добрая, то это говорит о ее воспитании, а не о том, что она стала такой из-за гонений со стороны свекрови. Неправильно популяризировать деспотичный образ кайнене (свекровь) и конфликтных ситуаций между ними. Вся общественность проделывает такую большую работу в этом направлении и для меня непонятны действия ОТРК. Неправильно обращать эту тему в шутку, когда из-за таких отношений рушатся судьбы сотни женщин, а тысячи детей остаются сиротами", - сказала она.
Депутат Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") предлагает провести правительственный день для рассмотрения отношения к женщинам Кыргызстана в обществе.
Как сказал он, ряд его коллег-женщин подняли данный вопрос, после чего мужчинам стало стыдно. "Предлагаю подготовить вопрос и вынести его для обсуждения на правительственном дне", - добавил он.

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