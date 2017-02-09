Милиция разыскивает мошенников

9 февраля 2017, 10:36 Комментарии

В УВД Свердловского района Бишкек расследуется уголовное дело, возбужденное по статье "мошенничество" УК КР в отношении Руслана Утапова, 1975 года рождения, который подозревается в совершении аналогичных и других преступлениях по Бишкеку и Чуйской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Кроме того расследуется возбужденное по той же статье УК КР дело в отношении Акрама Мадалиева, 1984 года рождения, который также подозревается в совершении аналогичных и других преступлениях по городу Бишкек и Чуйской области. В связи с чем, просим тех кто владеет какой либо информацией о розыскиваемом, с целью установления потерпевших от действий указанных граждан сообщить по телефонам: 0773 39 85 85, 0701 41 15 08 или дежурную часть УВД Свердловского района Бишкека", – говорится в сообщении.