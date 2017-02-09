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Милиция разыскивает мошенников

Источник:
http://knews.kg/2017/02/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408967-ru.html

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9 февраля 2017, 10:36       Комментарии

В УВД Свердловского района Бишкек расследуется        уголовное дело, возбужденное по статье "мошенничество" УК КР в отношении Руслана Утапова, 1975 года рождения, который подозревается в совершении аналогичных и других преступлениях по Бишкеку и Чуйской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"Кроме того расследуется возбужденное по той же статье УК КР дело в отношении Акрама Мадалиева, 1984 года рождения, который также подозревается в совершении аналогичных и других преступлениях по городу Бишкек и Чуйской области. В связи с чем, просим тех кто владеет какой либо информацией о розыскиваемом, с целью установления потерпевших от действий указанных граждан сообщить по телефонам: 0773 39 85 85, 0701 41 15 08 или дежурную часть УВД Свердловского района Бишкека", – говорится в сообщении.

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