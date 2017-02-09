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Государство поможет производителям из регионов экспортировать продукцию

Источник:
http://knews.kg/2017/02/gosuda...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408966-ru.html

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Эркинбек Чодуев: "Контроль за оборотом алкогольной продукции будут вести и Минсельхоз, и ГНС"

9 февраля 2017, 10:49       Комментарии

С 21 февраля по 20 марта во всех областях республики пройдет масштабная информационная кампания. Организатором является Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики, при содействии проекта ПРООН "Содействие торговле", финансирование производится правительством Финляндии.
Председатель Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев отметил, что данная инициатива является прообразом государственно-частного сотрудничества.
"Развитие экспорта дает и самим производителям и государству в целом направление устойчивого развития. Мы расширяем свои возможности, находим новые рынки. Это поможет также производителям улучшить качество своей работы, перенять новые технологии, идеи", – сказал Дегенбаев.
Цель "Каравана экспорта" — информировать отечественных производителей о выгодах, условиях экспорта, а также содействовать выходу на внешние рынки.
"Мы будем рассказывать о программе "Ваш личный агент", где мы будем заключать контракт с постоянными экспортерами и оказывать содействие при его работе на внешний рынок", – сказал директор агентства Алымбек Орозбеков.
Как было отмечено, чтобы попасть в эту программу компания должна быть готова экспортировать продукцию и инвестировать в свою деятельность.
"Мы будем анализировать работу компании, искать для нее рынок, покупателя. Будем вывозить их на выставки в другие страны, также помогать с языковым переводом при переговорах", – сказал заведующий отделом Продвижения экспорта Нурлан Арипов.
Целевая аудитория презентаций "Каравана экспорта" — это продоовощной, мясной, молочный, швейный сектора.
По мнению директора Ассоциации молодых предпринимателей Руслана Акматбеков производители должны знать о стандартах и требованиях сертификации и прочих процедур, именно об этом будет говорится на презентациях.
Заинтересованные предприниматели могут оставить свою заявку по телефону 0 312 902 640 не позднее 14 февраля.

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