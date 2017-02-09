На Иссык-Куле задержан член ОПГ с наркотиками

9 февраля 2017, 10:59 Комментарии

Сотрудниками милиции Иссык-Кульской области проведен операция под кодовым названием "Притон". В ходе данного мероприятия за двое суток выявлено 6 фактов наркопреступления, из незаконного оборота изъято 1 кг 827 гр. различных видов наркотических веществ, сообщает пресс-служба УВД области.

Накануне оперативниками управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областей в Караколезадержан 30-летний житель областного центра.

"Ранее судимый за кражу М.М., состоял на учете милиции как член ОПГ. При личном досмотре у задержанного обнаружено 7 граммов гашиша. Также задержан 40-летний житель Тюпского района С.Э., который пытался сбыть 205 граммов гашиша. В этот же день при проведении контрольного закупа и получении денег условного покупателя с поличным задержан 47-летний житель села Жылуу-Булак Тюпского района. У задержанного М.К. изъято 1 кг 70 граммов гашиша. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Задержанные водворены в ИВС ОВД Тюпского района. Ведутся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.