Генпрокуратура требует уволить главу ГРС из-за имущества Максима Бакиева

9 февраля 2017, 10:44 Комментарии

Генеральная прокуратура КР направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для такого прокурорского реагирования послужило письменное указание председателя Сарпашева Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: Бишкек, улица Скрябина 45-45а.

"Следует отметить, что при этом ГРС имела официальное уведомление прокуратуры Бишкека об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке. Кроме того, на момент дачи такого указания Сарпашевым, действие определения Межрайонного суда от 25 июня 2014 года приостановлено определением Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года. Указанное недвижимое имущество, на которое наложен арест органами прокуратуры, принадлежало Ульяне Пак, доверенному лицу Максима Бакиева", – говорится в сообщении.

Вышеизложенные факты нарушений стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей председателем ГРС Сарпашевым.

"Заведомо зная, что вопросы с отысканием и конфискацией имущества Максима Бакиева и его приближенных лиц находятся в пристальном поле зрения общественности и государства, Сарпашев 30 ноября 2016 года направил вышеотмеченное прямое письменное указание в Бишкекский госрегистр. Тем самым он допустил правонарушение, предусмотренное Законом КР "О противодействии коррупции", выражающееся в оказании неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений, затрагивающих интересы данных лиц", – отметили в Генпрокуратуре.