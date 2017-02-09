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В Сомали президента избрали в ангаре аэропорта

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355096_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408963-ru.html

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Ситуация с избранием мэра Кара-Балты не является показателем всей страны – Торобай Зулпукаров

9 февраля 2017, 10:39       Комментарии

Мохамед Абдуллахи Мохамед был избран президентом Сомали на состоявшихся в Могадишо выборах. Голосование прошло в ангаре столичного аэропорта, потому что это единственное безопасное место в стране, пишет TJournal.
Организовать полноценные всенародные выборы главы государства для десяти миллионов граждан в Сомали не представляется возможным - в стране фактически царит анархия. Федеральное правительство, признаваемое международным сообществом, контролирует около 60% столицы Могадишо и, с переменным успехом, некоторую часть остальной территории страны.
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Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполётная зона, а сам ангар был взят под усиленную охрану. Депутатам было запрещено проносить с собой в ангар мобильные телефоны, чтобы они не фотографировали свои бюллетени в кабинках для голосования.
Действующий премьер-министр во втором туре одержал победу над баллотировавшимся на второй срок президентом Хасаном Шейхом Махмудом. Отмечается, что новый президент имеет двойное гражданство - у него также есть паспорт США.
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