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Депутат просит взять под контроль дело об увольнении полковника ГПС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355095_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408962-ru.html

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9 февраля 2017, 10:44       Комментарии

Я прошу представителя правительства в ЖК взять дело о полковнике Погранслужбы под свой личный контроль. Об этом сегодня, 9 февраля, на заседании парламента заявил депутат от фракции СДПК Узарбек Жылкыбаев.
По его словам, накануне в СМИ он прочел информацию о том, что полковника ГПС незаконно уволили с занимаемой должности.
"Человека, который останавливает контрабанду, увольняют, чтобы он не препятствовал незаконным действиям руководства. Я прошу в этом деле разобраться и взять под свой личный контроль Аширбека Темирбаева. Если будем увольнять таких людей, кто будет работать?" - заявил Жылкыбаев.

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