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Волонтеры просят правительство отчитываться о помощи пострадавшим в Дача-СУ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355086_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408961-ru.html

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9 февраля 2017, 10:47       Комментарии

Волонтеры просят правительство отчитываться о помощи пострадавшим в Дача-СУ. Об этом сегодня, 9 февраля, на заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина.
По ее словам, исполнительную власть просят это делать еженедельно.
"Я встречалась с волонтерами, которые помогали пострадавшим после авиакатастрофы 16 января. Они просят правительство еженедельно отчитываться по ТВ или другим СМИ о распределении гуманитарной помощи пострадавшим. В частности, какой объем гумпомощи оказан на данный момент. Кроме того, нужно сообщить о том, будут ли выделены им квартиры или построен коммунальный дом. Для того чтобы не было догадок, должна быть четкая информация", - сказала Карамушкина.

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