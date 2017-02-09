9 февраля 2017, 10:47 Комментарии

Волонтеры просят правительство отчитываться о помощи пострадавшим в Дача-СУ. Об этом сегодня, 9 февраля, на заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина.

По ее словам, исполнительную власть просят это делать еженедельно.

"Я встречалась с волонтерами, которые помогали пострадавшим после авиакатастрофы 16 января. Они просят правительство еженедельно отчитываться по ТВ или другим СМИ о распределении гуманитарной помощи пострадавшим. В частности, какой объем гумпомощи оказан на данный момент. Кроме того, нужно сообщить о том, будут ли выделены им квартиры или построен коммунальный дом. Для того чтобы не было догадок, должна быть четкая информация", - сказала Карамушкина.