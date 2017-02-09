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В Кыргызстане стартовала информационная кампания "Караван экспорта"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408959-ru.html

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9 февраля 2017, 10:43       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане стартовала информационная кампания "Караван экспорта", запущенная Государственным агентством по продвижению инвестиций и экспорта при содействии проекта ПРООН. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор вышеупомянутого агентства Алымбек Орозбеков.
По его словам, целью данного мероприятия является информирование отечественных производителей о выгодах и условиях экспорта, определение количества производителей, потенциальных и действующих экспортеров, а также выявление их нужд и потребностей для оказания содействия по выходу на внешние рынки.
"Мы буквально недавно получили новые функции - продвижение экспорта. И в рамках этого проводим данное мероприятие. Мы проведем семинары, встречи с предпринимателями по всей стране и расскажем, что, куда и как экспортировать. Наша программа направлена на ориентирование нашего бизнеса в ЕАЭС и в рамках ВСП+. Мы в рамках этой программы будем оказывать содействие отечественным предпринимателям с выходом на большой рынок", - сказал А.Орозбеков.
Также он рассказал, что запуск проекта состоится 21 февраля текущего года в Бишкеке. Затем караван отправится в регионы. Проект будет состоять из нескольких этапов. Первый этап – это информирование предпринимателей и последующие - это продвижение, эксплуатация и брендирование продукции. Все предприниматели, желающие принять участие в программе, должны обратиться в Министерство экономики по т.0312 62 38 45, 0700 00 81 91.
В презентациях в рамках данной кампании также участие примут представители Торгово-промышленной палаты КР, Ассоциация молодых предпринимателей (ЖИА), Ассоциация отечественных производителей КР, ОО "Аграрная платформа Кыргызстана", "Гарантийный фонд" и другие эксперты.

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