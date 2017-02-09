В честь Дня защитника Отечества в соединениях, частях и учреждениях пройдут выездные концерты

9 февраля 2017, 10:46 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В честь Дня защитника Отечества в соединениях, частях и учреждениях Вооруженных Сил пройдут выездные концерты, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС КР.

В соответствии с Планом основных мероприятий Генштаба ВС КР по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, а также в целях пропаганды армейского творчества и повышения уровня морально-психологического состояния военнослужащих, в период с 7 по 21 февраля 2017 года для личного состава соединений, частей и учреждений ВС КР проводятся выездные концерты.

По северному региону страны концерты проводятся Центральным Домом Армии, и по южному региону страны - Ошским гарнизонным домом офицеров.

В состав выездной группы Центрального Дома Армии входит военно-показательный оркестр и артисты эстрадного жанра. Выездная группа Ошского гарнизонного дома офицеров представлена артистами эстрадного жанра.

В программу концертных групп включены произведения кыргызских композиторов, песни военных лет, военно-патриотические и популярные эстрадные песни.

На сегодняшний день концерты уже проведены в городах Балыкчы, Кара-Кол Иссык-Кульской области и в городах Шамалды-Сай и Кербен Джалал-Абадской области.

Военных артистов в войсковых частях ждут всегда, с особой радостью и предвкушением большого праздника.