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В честь Дня защитника Отечества в соединениях, частях и учреждениях пройдут выездные концерты

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chest-d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408958-ru.html

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9 февраля 2017, 10:46       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В честь Дня защитника Отечества в соединениях, частях и учреждениях Вооруженных Сил пройдут выездные концерты, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС КР.
В соответствии с Планом основных мероприятий Генштаба ВС КР по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, а также в целях пропаганды армейского творчества и повышения уровня морально-психологического состояния военнослужащих, в период с 7 по 21 февраля 2017 года для личного состава соединений, частей и учреждений ВС КР проводятся выездные концерты.
По северному региону страны концерты проводятся Центральным Домом Армии, и по южному региону страны - Ошским гарнизонным домом офицеров.
В состав выездной группы Центрального Дома Армии входит военно-показательный оркестр и артисты эстрадного жанра. Выездная группа Ошского гарнизонного дома офицеров представлена артистами эстрадного жанра.
В программу концертных групп включены произведения кыргызских композиторов, песни военных лет, военно-патриотические и популярные эстрадные песни.
На сегодняшний день концерты уже проведены в городах Балыкчы, Кара-Кол Иссык-Кульской области и в городах Шамалды-Сай и Кербен Джалал-Абадской области.
Военных артистов в войсковых частях ждут всегда, с особой радостью и предвкушением большого праздника.

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