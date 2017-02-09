Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На Иссык-Куле задержан член ОПГ с наркотикамиНа Иссык-Куле задержан член ОПГ с наркотикамиПередача "Келин" показывает, что единственная функция невестки — угождать капризной свекрови, - депутатПередача "Келин" показывает, что единственная функция невестки — угождать капризной свекрови, - депутат

Генпрокуратура предлагает премьер-министру освободить главу ГРС Т.Сарпашева

Источник:
http://kabar.kg/news/genprokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408957-ru.html

Похожие новости

Генпрокуратура просит премьера освободить от должности главу ГРС

Уволить главу ГРС Сарпашева предложила премьеру Генпрокуратура

Генпрокуратура требует уволить главу ГРС из-за имущества Максима Бакиева

Депутат просит Генпрокуратуру и правоохранительные органы изучить вопрос отправки граждан в Корею: Фирмы меняют паспорта и данные клиентов

Депутат просит Генпрокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша, где соцблок курирует мужчина-архитектор

9 февраля 2017, 10:53       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Генеральная прокуратура КР направила на имя премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве КР (ГРС) Тайырбека Сарпашева. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.
Основанием для такого прокурорского реагирования послужило письменное указание председателя ГРС Т.Сарпашева Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, ул.Скрябина 45-45а. Следует отметить, что при этом ГРС имела официальное уведомление прокуратуры города Бишкек об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке. Кроме того, на момент дачи такого указания Т.Сарпашевым, действие определения Межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года было приостановлено определением Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года.
Указанное недвижимое имущество, на которое был наложен арест органами прокуратуры, принадлежало Ульяне Пак, доверенному лицу Максима Бакиева.
Вышеизложенные факты нарушений стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей председателем ГРС Т.Сарпашевым. Заведомо зная, что вопросы с отысканием и конфискацией имущества М.Бакиева и его приближенных лиц находятся в пристальном поле зрения общественности и государства, Т.Сарпашев 30 ноября 2016 года направил вышеотмеченное прямое письменное указание в Бишкекский госрегистр. Тем самым он допустил правонарушение, предусмотренное п.4 ст.14 Закона КР "О противодействии коррупции", выражающееся в оказании неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений, затрагивающих интересы данных лиц.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум