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Задержан подозреваемый в смертельном наезде на милиционера — подробности

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408956-ru.html

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В Джалал-Абаде задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

9 февраля 2017, 10:30       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в смертельном наезде на милиционера в Сокулуке, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека.
Наезд произошел в ночь с 27 на 28 ноября прошлого года. Погибший был сотрудником столичной патрульной милиции. После наезда 27-летнего милиционера оттащили на обочину и скрылись. Разыскивалась машина марки Honda Stepwagon черного цвета.
Задержание провели работники отдела розыска УПМ ГУВД Бишкека и отдела уголовного розыска Сокулукского РОВД. Разыскиваемое авто нашли на станции техобслуживания. Новые владельцы признались, что купили его у жителя Кызыл-Аскера.
"Тот, у которого купили машину, заявил, что ранее продал ее таксистам из Узгена. Однако выяснилось, что это не так", - рассказали в УПМ.
В итоге мужчина, сообщивший о продаже машины в Узгене, обратился к знакомым сотрудникам Сокулукского РОВД и признался, что совершил наезд на человека. Милиционеры рассказали об этом бишкекским коллегам, после чего 35-летний подозреваемый явился в правоохранительными органы с повинной.
"Он рассказал, что в ту ночь таксовал, ехал с пассажирами, а на дороге была плохая видимость. После наезда испугался и стал скрываться", - сообщили в патрульной милиции.
Подозреваемый задержан. Ведется следствие.

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