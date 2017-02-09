Новый генсек ООН отметил доброту и открытость кыргызстанцев

9 февраля 2017, 10:37 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. В среду постоянный представитель КР при Организации Объединенных Наций Миргуль Молдоисаева провела в Нью-Йорке встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Кыргызстана с ООН в год 25-летия вступления республики в организацию.

Молдоисаева сообщила о проводимых демократических преобразованиях и совершенствовании избирательной системы в стране. Кроме того, генсек был проинформирован о конституционной реформе в Кыргызстане, которая направлена на укрепление независимости и суверенитета государства.

В свою очередь Гутерреш подчеркнул, что КР стала первой и единственной парламентской страной в регионе и добилась большого прогресса в демократических преобразованиях.

"Глава ООН отметил, что Кыргызстан является важным партнером организации. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между республикой и ООН", - говорится в сообщении.

Генсек рассказал, что несколько раз посещал Кыргызстан с визитами в качестве верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он особо отметил доброту, открытость и гостеприимство народа КР.

Антониу Гутерреш вступил в должность генсека ООН 1 января этого года.