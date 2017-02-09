Уволить главу ГРС Сарпашева предложила премьеру Генпрокуратура

9 февраля 2017, 10:51 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Генеральная прокуратура КР направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбека Сарпашева, сообщила пресс-служба главного надзорного органа.

Основанием для представления послужило письменное указание председателя ГРС Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года об отмене ареста с недвижимого имущества по адресу улица Скрябина 45-45а в Бишкеке.

"Следует отметить, что при этом ГРС имела официальное уведомление прокуратуры города Бишкек об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке", - отметили в ГП.

Также, по версии Генпрокуратуры, на момент дачи такого указания Сарпашевым, действие определения Межрайонного суда Бишкека было приостановлено Бишкекским городским судом от 2 ноября прошлого года.

"Указанное недвижимое имущество, на которое был наложен арест органами прокуратуры, принадлежало Ульяне Пак, доверенному лицу Максима Бакиева", - заявили в ГП.

В главном надзорном органе считают, что глава ГРС допустил своим указанием нарушение закона "О противодействии коррупции", заведомо зная, что вопросы с отысканием и конфискацией имущества Бакиева и его приближенных находятся в пристальном поле зрения общества и государства.