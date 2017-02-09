Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Передача "Келин" показывает, что единственная функция невестки — угождать капризной свекрови, - депутатПередача "Келин" показывает, что единственная функция невестки — угождать капризной свекрови, - депутатГосударство поможет производителям из регионов экспортировать продукциюГосударство поможет производителям из регионов экспортировать продукцию

Уволить главу ГРС Сарпашева предложила премьеру Генпрокуратура

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408954-ru.html

Похожие новости

Генпрокуратура просит премьера освободить от должности главу ГРС

Генпрокуратура предлагает премьер-министру освободить главу ГРС Т.Сарпашева

Генпрокуратура требует уволить главу ГРС из-за имущества Максима Бакиева

Депутат просит Генпрокуратуру и правоохранительные органы изучить вопрос отправки граждан в Корею: Фирмы меняют паспорта и данные клиентов

Депутат просит Генпрокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша, где соцблок курирует мужчина-архитектор

9 февраля 2017, 10:51       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Генеральная прокуратура КР направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбека Сарпашева, сообщила пресс-служба главного надзорного органа.
Основанием для представления послужило письменное указание председателя ГРС Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года об отмене ареста с недвижимого имущества по адресу улица Скрябина 45-45а в Бишкеке.
"Следует отметить, что при этом ГРС имела официальное уведомление прокуратуры города Бишкек об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке", - отметили в ГП.
Также, по версии Генпрокуратуры, на момент дачи такого указания Сарпашевым, действие определения Межрайонного суда Бишкека было приостановлено Бишкекским городским судом от 2 ноября прошлого года.
"Указанное недвижимое имущество, на которое был наложен арест органами прокуратуры, принадлежало Ульяне Пак, доверенному лицу Максима Бакиева", - заявили в ГП.
В главном надзорном органе считают, что глава ГРС допустил своим указанием нарушение закона "О противодействии коррупции", заведомо зная, что вопросы с отысканием и конфискацией имущества Бакиева и его приближенных находятся в пристальном поле зрения общества и государства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум