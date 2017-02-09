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До середины января 2017 года мигрантам из КР в России вернули 4 млн рублей задолженности по зарплатам, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408953-ru.html

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9 февраля 2017, 10:08       Комментарии

До середины января 2017 года удалось выплатить 4 млн рублей задолженности мигрантам из Кыргызстана. Об этом 9 февраля на заседании парламента сообщила депутат Евгения Строкова. "Я бы хотела поблагодарить представительство службы миграции в Москве, которое было открыто совсем недавно, но уже показывает результат. До середины января удалось вернуть и выплатить мигрантам из Кыргызстана 4 млн рублей задолженности по заработным платам", - сказала она.
"Я бы хотела обратиться к представителя Государственной пограничной и таможенной служб. Не создавайте лишних проблем для представительства службы миграции. При мне был случай, когда в Шереметьево не хотели пропускать ребенка из Бишкека. Маму пропустили, а ребенка пропускать не хотели, хотя я уверена, что все они знакомы с правилами проезда", - добавила Е.Строкова.

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