Президент подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил и других воинских формирований

9 февраля 2017, 10:12 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаевподписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте-мае 2017 года". Как сообщает пресс-служба главы государства, в соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона КР "Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики" и статьями 15, 17, 31 Закона Кыргызской Республики "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" постановляется:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.

2. Призвать на срочную военную службу в Вооруженные Силы, другие воинские формирования и государственные органы КР, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в марте-мае 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.

3. Правительству Кыргызстана определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.