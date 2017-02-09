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На юге Кыргызстана несовершеннолетних девочек продолжают отдавать вторыми, третьими женами 30-летним мужичкам, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408951-ru.html

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9 февраля 2017, 10:28       Комментарии

На юге Кыргызстана несовершеннолетних девочек продолжают отдавать вторыми, третьими женами 30-летним мужичкам, сказал депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) 9 февраля на заседании парламента.
По ее словам, создается впечатление, что многие законы блокируются, о многих даже не знают. Местные жители не знают, что Кыргызстан - светского, демократическое государство.
"Девочек отдают вторыми, третьими женами 30-летним мужичкам. Нике запретили без официальной регистрации, однако и этот закон не исполняется. Потом они остаются с детьми, без имущества, родственники мужа приходят и во всем обвиняют женщину", - отметила депутат.
Она предложила провести в ЖК заседание об ущемлении женских прав.
Также она добавила, что волонтеры, которые помогали собирать гуманитарную помощь для пострадавших при акиакрушении, просят правительство каждую неделю предоставлять информацию о распределении денег и вещей.

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