На юге Кыргызстана несовершеннолетних девочек продолжают отдавать вторыми, третьими женами 30-летним мужичкам, - депутат

9 февраля 2017, 10:28 Комментарии

На юге Кыргызстана несовершеннолетних девочек продолжают отдавать вторыми, третьими женами 30-летним мужичкам, сказал депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) 9 февраля на заседании парламента.

По ее словам, создается впечатление, что многие законы блокируются, о многих даже не знают. Местные жители не знают, что Кыргызстан - светского, демократическое государство.

"Девочек отдают вторыми, третьими женами 30-летним мужичкам. Нике запретили без официальной регистрации, однако и этот закон не исполняется. Потом они остаются с детьми, без имущества, родственники мужа приходят и во всем обвиняют женщину", - отметила депутат.

Она предложила провести в ЖК заседание об ущемлении женских прав.

Также она добавила, что волонтеры, которые помогали собирать гуманитарную помощь для пострадавших при акиакрушении, просят правительство каждую неделю предоставлять информацию о распределении денег и вещей.