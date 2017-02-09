Нашумевшую передачу "Келин" на КТРК просят закрыть. Теперь депутаты

9 февраля 2017, 10:17 Комментарии

Нашумевшую передачу "Келин", которая с недавнего времени выходит в эфир КТРК просят закрыть парламентарии. Такое предложение сегодня, 9 февраля, внесла депутат Айнуру Алтыбаева на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, с такой просьбой ней обратились избиратели, в том числе и женские организации.

Как отметила депутат, данная передача готовится не КТРК, они его закупают. "Общественный наблюдательный совет КТРК должен рассмотреть это шоу, и должна проводиться экспертиза, прежде чем выпускать в эфир программу на государственном канале", - добавила она.

Напомним, телепрограмма "Келин" вызвала широкий общественный резонанс. Первый выпуск программы вышел в эфир 4 февраля, но критика проекта в социальных сетях началась еще раньше, когда появились первые анонсы.

По словам авторов шоу, цель проекта - в интерактивной форме показать особенности традиций, культуры, быта семей и келинок в кыргызстанском обществе на примере девушек, воспитанных в городских и сельских условиях. По условиям проекта победительница получит спальный гарнитур, набор посуды и поездку в Турцию.