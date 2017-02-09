Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил и других воинских формированийПрезидент подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил и других воинских формированийСкай Мобайл (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайтСкай Мобайл (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт

Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisan-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408945-ru.html

Похожие новости

Президенту А.Атамбаеву доложили о работе по реформированию Вооруженных Сил страны

Атамбаев подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Депутат просит взять под контроль дело об увольнении полковника ГПС

Президент подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил и других воинских формирований

ГПС отрицает незаконность увольнения экс-начальника КПП "Актилек-автодорожный"

9 февраля 2017, 10:08       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов КР, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте-мае 2017 года". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Текст Указа:
"В соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона КР "Об обороне и Вооруженных Силах КР" и статьями 15, 17, 31 Закона КР "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах" постановляется:
1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов КР, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.
2. Призвать на срочную военную службу в Вооруженные Силы, другие воинские формирования и государственные органы КР, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в марте-мае 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.
3. Правительству КР определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум