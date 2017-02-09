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Генсек ООН: Кыргызстан добился большого прогресса в демократических преобразованиях

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408943-ru.html

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9 февраля 2017, 9:54       Комментарии

Кыргызстан является первой и единственной парламентской страной в регионе, которая добилась большого прогресса в демократических преобразованиях. Об этом 8 февраля сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с постоянным представителем КР в ООН Миргуль Молдоисаевой.
А.Гутерреш отметил, что Кыргызстан является важным партнером ООН и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Кыргызстаном и Организацией. Он сообщил, что несколько раз посещал Кыргызстан с визитами в качестве Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы состояния и перспектив сотрудничества Кыргызстана с ООН в год 25-летия вступления страны в Организацию.
М.Молдоисаева сообщила о проводимых под руководством президента Алмазбека Атамбаева демократических преобразованиях и совершенствовании избирательной системы в стране, которые позволят провести прозрачные президентские выборы в текущем году. Она рассказала о конституционной реформе в Кыргызстане, которая направлена на укрепление государственной независимости и суверенитета страны.

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