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Депутат просит направить часть грантов, поступающих в Кыргызстан, на приобретение пожарных машин и спецодежды для пожарных

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408941-ru.html

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9 февраля 2017, 9:56       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров (СДПК) просит направить часть грантов, поступающих в Кыргызстан, на приобретение пожарных машин и спецодежды для пожарных.
Как сказал он 9 февраля на заседании парламента, в настоящее время в республике функционируют 87 пожарных частей. Пожарные расчеты 1990 года выпуска превысили срок эксплуатации.
"Сейчас только 116 расчетов работают. Надо обратить внимание на эту сферу. Спецодежду, шлемы надо закупить. Столько грантов поступает, автобусы, троллейбусы покупаем, а на безопасность граждан даже не смотрим. Эти машины только до 9 этажа достают. А сейчас здания строятся до 20 этажа, мы не можем этого запретить, мы должны развиваться", - отметил депутат и попросил правительства решить вопрос.

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