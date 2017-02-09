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Новости Кыргызстана

Депутат просит Генпрокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша, где соцблок курирует мужчина-архитекторДепутат просит Генпрокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша, где соцблок курирует мужчина-архитекторДепутат просит направить часть грантов, поступающих в Кыргызстан, на приобретение пожарных машин и спецодежды для пожарныхДепутат просит направить часть грантов, поступающих в Кыргызстан, на приобретение пожарных машин и спецодежды для пожарных

Когда правительство примет решение относительно ректора КНУ? - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408940-ru.html

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9 февраля 2017, 10:00       Комментарии

Депутат Евгения Строкова(СДПК) просит правительство ускорить решение вопроса относительно ректора КНУ Чынары Адамкуловой. На заседании Жогорку Кенеша 9 февраля она напомнила, что комитет ЖК дал поручение правительству решить вопрос до 29 декабря 2016 года.
"Однако до сих пор никакого решения мы не получили. Уже подкрадывается сомнение, что готовится какое-то объединение, как это было с центрами онкологии и гематологии. Также у меня есть вопрос к Генеральной прокуратуре. Комитет ЖК сделал заключение по вашим справкам. Вы попросили время для проверки данных, мы его вам дали, но не два же месяца? Вы что, не доверяете своим сотрудникам, которые готовили материалы?" - сказала Е.Строкова.

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