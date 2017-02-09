Депутат просит Генпрокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша, где соцблок курирует мужчина-архитектор

9 февраля 2017, 10:02 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева (СДПК) просит Генеральную прокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша. Об этом она сказала 9 февраля на заседании парламента.

По ее словам, мэр и два его заместители - мужчины, причем социальный блок курирует мужчина-архитектор.

Парламентарий отметила, что в здании муниципалитета стоят турникеты, зайти простые граждане не могут.

"Прошу генерального прокурора осуществить надзор за исполнением закона", - сказала Э.Сурабалдиева.