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Депутат просит Генпрокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша, где соцблок курирует мужчина-архитектор

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408939-ru.html

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9 февраля 2017, 10:02       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева (СДПК) просит Генеральную прокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша. Об этом она сказала 9 февраля на заседании парламента.
По ее словам, мэр и два его заместители - мужчины, причем социальный блок курирует мужчина-архитектор.
Парламентарий отметила, что в здании муниципалитета стоят турникеты, зайти простые граждане не могут.
"Прошу генерального прокурора осуществить надзор за исполнением закона", - сказала Э.Сурабалдиева.

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