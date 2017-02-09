В парламенте заслушают информацию по строительству дороги Балыкчы – Корумду

9 февраля 2017, 9:42 Комментарии

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков в начале заседания парламента сообщил депутатам, что сегодня кабмин предоставит информацию о строительстве автодороги Балыкчы – Корумду.

По словам некоторых депутатов, финансирование на строительство дороги перечислено, но по каким-то причинам работы приостановлены, рабочие не получают заработную плату.

Напомним, в ближайшее время будет погашена задолженность по заработной плате работникам, задействованных при реконструкции автомобильной дороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду, сообщила накануне пресс-служба Минтрансдора.