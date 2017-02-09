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Депутаты ЖК требуют провести гендерную и юридическую экспертизу проекта "Келин"Депутаты ЖК требуют провести гендерную и юридическую экспертизу проекта "Келин"В Сокулукском районе при пожаре погибла женщинаВ Сокулукском районе при пожаре погибла женщина

В парламенте заслушают информацию по строительству дороги Балыкчы – Корумду

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408938-ru.html

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9 февраля 2017, 9:42       Комментарии

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков в начале заседания парламента сообщил депутатам, что сегодня кабмин предоставит информацию о строительстве автодороги Балыкчы – Корумду.
По словам некоторых депутатов, финансирование на строительство дороги перечислено, но по каким-то причинам работы приостановлены, рабочие не получают заработную плату.
Напомним, в ближайшее время будет погашена задолженность по заработной плате работникам, задействованных при реконструкции автомобильной дороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду, сообщила накануне пресс-служба Минтрансдора.

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