Депутаты ЖК требуют провести гендерную и юридическую экспертизу проекта "Келин"

9 февраля 2017, 9:46 Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) в ходе заседания парламента сообщила коллегам, что к ней поступили письма от различных женских сообществ.

"Как говорится в письмах, по главному каналу страны, по ОТРК в скором времени в эфир выходит проект "Келин". Независимые организации просят закрыть этот проект. Я бы обратилась к наблюдательному совету ОТРК и попросила провести заседание, обсудить данный проект. Считаю, что любой продукт закупаемый каналом должен проходить проверку. Этот проект должно пройти гендерную и юридическую экспертизу", – сказала депутат.

Напомним, проект "Келин" не является продуктом ОТРК. Он вызвал многочисленные споры в обществе.