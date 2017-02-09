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В ЖК просят изыскать средства на строительство новых школ: в селе Озерное школа переполнена в 6 разВ ЖК просят изыскать средства на строительство новых школ: в селе Озерное школа переполнена в 6 разЖенские организации требуют от ОТРК закрыть передачу "Келин", - депутатЖенские организации требуют от ОТРК закрыть передачу "Келин", - депутат

Депутаты ЖК требуют провести гендерную и юридическую экспертизу проекта "Келин"

Источник:
http://knews.kg/2017/02/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408937-ru.html

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9 февраля 2017, 9:46       Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) в ходе заседания парламента сообщила коллегам, что к ней поступили письма от различных женских сообществ.
"Как говорится в письмах, по главному каналу страны, по ОТРК в скором времени в эфир выходит проект "Келин". Независимые организации просят закрыть этот проект. Я бы обратилась к наблюдательному совету ОТРК и попросила провести заседание, обсудить данный проект. Считаю, что любой продукт закупаемый каналом должен проходить проверку. Этот проект должно пройти гендерную и юридическую экспертизу", – сказала депутат.
Напомним, проект "Келин" не является продуктом ОТРК. Он вызвал многочисленные споры в обществе.

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