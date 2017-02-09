В Афганистане застрелили шестерых сотрудников Красного Креста

9 февраля 2017, 9:10 Комментарии

Шестерых сотрудников Международного комитета Красного Креста застрелили в Афганистане. Это были местные жители, доставлявшие гуманитарную помощь в пострадавшие от снегопадов районы. Их могли убить сторонники "Исламского государства".

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) были убиты боевиками группировки, предположительно сторонниками "Исламское государство", запрещенного во многих странах, включая Россию и Великобританию. Об этом Би-би-си сообщили представители афганских властей.

Представитель Красного Креста Томас Гласс сообщил, что еще двое сотрудников пропали.

Погибшие и раненые сотрудники МККК были местными жителями.

Красный Крест не уточняет, кто стоит за нападением, которое произошло в северной провинции Джаузджан.

Представители международной организации доставляли туда гуманитарные грузы в отдаленные районы, пострадавшие в результате сильных снегопадов.

На этой неделе стало известно, что жертвами схода лавин, снежных бурь и сильных морозов на северо-востоке Афганистана стали больше 100 человек.