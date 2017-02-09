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В Афганистане застрелили шестерых сотрудников Красного Креста

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-afga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408936-ru.html

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Минфин сократил 220 сотрудников

В с.Петровке у сотрудника патрульный милиции забрали табельное оружие и номера автомашины

9 февраля 2017, 9:10       Комментарии

Шестерых сотрудников Международного комитета Красного Креста застрелили в Афганистане. Это были местные жители, доставлявшие гуманитарную помощь в пострадавшие от снегопадов районы. Их могли убить сторонники "Исламского государства".
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) были убиты боевиками группировки, предположительно сторонниками "Исламское государство", запрещенного во многих странах, включая Россию и Великобританию. Об этом Би-би-си сообщили представители афганских властей.
Представитель Красного Креста Томас Гласс сообщил, что еще двое сотрудников пропали.
Погибшие и раненые сотрудники МККК были местными жителями.
Красный Крест не уточняет, кто стоит за нападением, которое произошло в северной провинции Джаузджан.
Представители международной организации доставляли туда гуманитарные грузы в отдаленные районы, пострадавшие в результате сильных снегопадов.
На этой неделе стало известно, что жертвами схода лавин, снежных бурь и сильных морозов на северо-востоке Афганистана стали больше 100 человек.

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