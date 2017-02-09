Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Попавший в Новой Москве в крупное ДТП кыргызстанец пошел на поправкуПопавший в Новой Москве в крупное ДТП кыргызстанец пошел на поправкуСил моих больше нет! 75-летней женщине отказывают в поиске убийц ее сынаСил моих больше нет! 75-летней женщине отказывают в поиске убийц ее сына

Самый богатый депутат Госдумы просит признать его банкротом

Источник:
http://knews.kg/2017/02/samyj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408933-ru.html

Похожие новости

Текебаев и еще 11 депутатов вошли в комиссию по делу Саляновой

Есть ли в деле Саляновой политика, выяснит депутатская комиссия

Создана временная депутатская комиссия по делу А.Саляновой

Депутаты обсудили возражения Атамбаева по законопроекту о пособиях

В парламенте создана депутатская комиссия по уголовному делу в отношении А.Саляновой

9 февраля 2017, 8:49       Комментарии

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Андрей Палкин, который занимает первое место среди депутатов по уровню доходов, просит суд признать его банкротом для получения отсрочки по налогам.
Палкин заявил, что к моменту получения депутатского мандата должен был прекратить предпринимательскую деятельность и избавиться от активов. В результате депутат не смог заплатить налоги по некоторым сделкам по продаже имущества, поскольку продал его в рассрочку сыну. По словам Палкина, он должен государству 62 млн рублей и, чтобы получить законную рассрочку для выплаты налоговых долгов, вынужден объявить себя банкротом.
СМИ называли Палкина "самым зарабатывающим" депутатом Госдумы – в 2015 году он задекларировал доход в полтора миллиарда рублей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум