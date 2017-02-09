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Попавший в Новой Москве в крупное ДТП кыргызстанец пошел на поправку

Источник:
http://knews.kg/2017/02/popavs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408932-ru.html

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Временами снег — прогноз погоды по Кыргызстану на 9 февраля

9 февраля 2017, 9:00       Комментарии

Кыргызстанец Кылычбек уулу Бекбол 1994 года рождения, доставленный в №1 городскую больницу им. Н.И.Пирогова Москвы из реанимационного отделения переведен в обычную палату, сообщает пресс-служба посольства КР в РФ.
По информации врачей, состояние больного стабильное.
"Представители восольства встретились с родным братом Кылычбек уулу Бекбола. В связи с тем, что по отношению к нему возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ, родственникам даны соответствующие юридические консультации. Вопрос находится на контроле посольства КР в РФ", – говорится в сообщении.
Напомним, 1 февраля на Варшавском шоссе произошло ДТП, в результате которого восемь человек погибли. Лобовое столкновение двух транспортных средств привело к воспламенению микроавтобуса. Трое человек пребывают в городской больнице в тяжелом состоянии, в их числе и водитель легкового автомобиля.

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