Попавший в Новой Москве в крупное ДТП кыргызстанец пошел на поправку

9 февраля 2017, 9:00 Комментарии

Кыргызстанец Кылычбек уулу Бекбол 1994 года рождения, доставленный в №1 городскую больницу им. Н.И.Пирогова Москвы из реанимационного отделения переведен в обычную палату, сообщает пресс-служба посольства КР в РФ.

По информации врачей, состояние больного стабильное.

"Представители восольства встретились с родным братом Кылычбек уулу Бекбола. В связи с тем, что по отношению к нему возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ, родственникам даны соответствующие юридические консультации. Вопрос находится на контроле посольства КР в РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля на Варшавском шоссе произошло ДТП, в результате которого восемь человек погибли. Лобовое столкновение двух транспортных средств привело к воспламенению микроавтобуса. Трое человек пребывают в городской больнице в тяжелом состоянии, в их числе и водитель легкового автомобиля.