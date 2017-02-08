"Вертикальный лес" в Китае будет вырабатывать 60 кг кислорода в сутки

9 февраля 2017, 8:34 Комментарии

Новый небоскреб с вертикальными садами возведут в Нанкине, Китай. Как ожидается, он будет поглощать более 25 тонн углекислого газа и вырабатывать 60 килограммов кислорода в сутки, сообщает Naked Science.

Проект небоскребов с вертикальными садами архитектора Стефано Боери (Stefano Boeri) ранее считали нереализуемым и думали, что он так и останется только на бумаге. Однако концепция получила широкое признание и была воплощена в жизнь в Италии и Швейцарии. На этот раз архитектор планирует возвести новый "зеленый" небоскреб в Нанкине.

Несмотря на то что Боери не первый архитектор, который придумал вертикальные зеленые насаждения для небоскребов, широкую популярность они получили именно благодаря проекту "Вертикальный лес".

Новые башни буду построены по тому же проекту, что и здания в Италии и Швейцарии. Новый концепт будет состоять из пары башен, находящихся на общем широком подиуме. Их высота составит 200 и 108 метров соответственно. Небоскребы включат в себя офисные помещения, гостиницы, торговые площади, рестораны и выставочные залы. На крыше более высокой башни разместится частный клуб, а на крыше башни поменьше – бассейн.

Оба здания получат в общей сложности 600 высоких деревьев, 500 деревьев средних размеров и 2500 каскадных растений и кустарников. Как сообщают руководители проекта, такое количество растений позволит строению поглощать более 25 тонн углекислого газа и вырабатывать 60 килограммов кислорода в сутки.

"Вертикальный лес" в Нанкине был заказан государственной инвестиционной группой Nanjing Yang Zi. Как ожидается, строительство завершится в 2018 году.