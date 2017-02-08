Сил моих больше нет! 75-летней женщине отказывают в поиске убийц ее сына

9 февраля 2017, 8:41 Комментарии

ОВД Тонского района пытается закрыть уголовное дело, не смотря на наличие улик и вещественных доказательств. Именно так считает 75-летняя Умуткан Жумаева, потерявшего своего сына. Инцидент, который повлек за собой смерть человека, произошел в Иссык-Кульской области в селе Тогуз-Булак.

Ровно год назад, трое односельчан Эльбрус Жумалиев, Талгар Макеев и Тологон Жумаев распивали спиртные напитки. Впоследствии, между мужчинами возникла ссора, переросшая в избиение последнего.

По словам родственников погибшего, Тологон в беспомощном состоянии был выброшен в холодную зимнюю ночь на улицу возле дома одного из подозреваемых Жумалиева.

"Уже как год тянется дело. Милиция считает, что состава преступления нет. Но ведь соседи показание дали, что в день трагедии втроем ходили, выпивали. У нас село маленькое, дворов 100, все друг друга знают. По показаниям свидетеля, они сидели в машине и пили водку. Потом один друг ушел. Остался Эльбрус и Тологон. Они поехали к Эльбрусу домой, там они посидели. Позже у них конфликт произошел и Тологона избили. Он был весь в крови. Чтобы замести следы, его помыли и положили в авто, но машина не завелась, и его бросили на улице зимой около часа ночи. Утром его обнаружил сосед. Он перенес Тологона к себе в дом, так как он был без сознания", - рассказал родственник погибшего Толон Жуманалиев

Из протокола следственного отдела ОВД Тонского района, 7 февраля 2016 года около 07:30 Тологона Жумаева нашли в тяжелом состоянии без сознания. Его госпитализировали в отделение реанимации Тонской районной больницы. Предварительный осмотр врачей показал, что мужчина получил обморожения конечностей верхней, нижней и внутренней поверхности бедер и голеней, а также телесные повреждения в виде острой черепно-мозговой травмы головы и множественные гематомы на теле.

Через два дня, из-за ухудшения состояния здоровья и резкого понижения давления, по настоянию родственников Тологон был госпитализирован в отделении реанимации Национального госпиталя в Бишкеке. Но уже 20 февраля он скончался, не приходя в сознание после двух проведенных операций на голову.

Согласно заключению судмедэксперта РЦСМЭ г. Бишкек за №207 от 25 марта 2016 года был выставлен основной посмертный судебно-медицинский диагноз - "Тупая травма головы". Закрытая черепно-мозговая травма и ряд других травм повлекших к смерти.

Родственники Тологона уверены, что следователи ОВД Тонского района сознательно ведут дело по ложному пути, выставляя все, как несчастный случай. Мол, подвыпивший Жумаев сам упал, и получил травму головы не совместимую с жизнью.

В свою очередь в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области сообщили, что данное уголовное дело не закрывали и расследование продолжается. В настоящий момент материалы были истребованы Генеральной прокуратурой для изучения. При этом в УВД отметили, что на самом деле в материалах много разногласий. В частности, в заключении судебной медицинской экспертизы.

"В начале следствия по подозрению в убийстве к уголовной ответственности был привлечен один из подозреваемых. Но он не признавал своей вины и даже писал заявление на сотрудников милиции о, якобы, давлении на него, чтобы взял преступление на себя. Сейчас головное дело не прекращено, оно в производстве. В следственном отделе говорят, что судмедзаключение, как-то двояко дали. Там и сосед рассказывал, что произошел конфликт и погибшего пнули, он упал и впал в кому. А судмедэксперт точного заключения не дает, травмы получил от избиения или же Жумаев сам неудачно ударился головой", - рассказал старший инспектор пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов

Между тем, мать погибшего сейчас находится в Бишкеке. Она вместе с родственниками пытается добиться правосудия.

"Сил моих больше нет, уже и глаза стали плохо видеть. Никак не могу доказать, кто убийца моего сына", - говорит Умуткан Жумаева.

По ее словам, она уже обошла генеральную прокуратуру, омбудсмена и обратилась в Жогорку Кенеш, чтобы затянувшееся уголовное дело сдвинулось с мертвой точки. Самой пожилой женщине уже сложно обивать пороги чиновников, но она надеется, что в столице ей помогут.