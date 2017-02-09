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Ведущие кардиологи России поделятся опытом с кыргызскими коллегами

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408929-ru.html

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9 февраля 2017, 8:29       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Два кардиолога из России прочитают кыргызстанским врачам онлайн-лекцию, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.
В среду представители Минздрава провели встречу с постоянным представителем Программы развития ООН Александром Аванесовым и экспертом ПРООН Алексеем Коротеевым.
"На встрече было отмечено, что 16 февраля в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов планируются онлайн-лекции с московскими специалистами Юрием Беленковым и Вячеславом Мареевым. Тема - проблемы лечения хронической сердечной недостаточности. В перспективе такие лекции будут проводиться на систематической основе", - говорится в сообщении.
Юрий Беленков - академик Российской академии медицинских наук, член президиума Российского кардиологического общества. Профессор Вячеслав Мареев - член президиума Всемирного общества по сердечной недостаточности.

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