Ведущие кардиологи России поделятся опытом с кыргызскими коллегами

9 февраля 2017, 8:29 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Два кардиолога из России прочитают кыргызстанским врачам онлайн-лекцию, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

В среду представители Минздрава провели встречу с постоянным представителем Программы развития ООН Александром Аванесовым и экспертом ПРООН Алексеем Коротеевым.

"На встрече было отмечено, что 16 февраля в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов планируются онлайн-лекции с московскими специалистами Юрием Беленковым и Вячеславом Мареевым. Тема - проблемы лечения хронической сердечной недостаточности. В перспективе такие лекции будут проводиться на систематической основе", - говорится в сообщении.

Юрий Беленков - академик Российской академии медицинских наук, член президиума Российского кардиологического общества. Профессор Вячеслав Мареев - член президиума Всемирного общества по сердечной недостаточности.