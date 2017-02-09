Negatiff: Задержан мошенник, "кинувший" обменки на $1 миллион, в Токтогуле прошел митинг под руководством Э.Бакиева

9 февраля 2017, 8:10 Комментарии

Дорогие читатели, представляем вам негативные новости, которые вы могли пропустить за минувшие дни...

В городе Томск задержан бизнесмен, подозреваемый в мошенничестве. Он обвиняется в том, что он "кинул" работников обменных бюро Оша на 1 миллион долларов.

В Бишкеке задержали женщину, подозреваемую в том, что она взяла деньги, обещая помочь с зачислением в МВФ КГУСТА.

Минюст лишил адвокатов С.Абдибаеву и М.Токтоматова лицензий на адвокатскую деятельность. Это было сделано на основании представлений Совета адвокатов и заключений Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызстана, приказом Министерства юстиции от 1 февраля 2017 года.

На Иссык-Куле жители села Орлиное незаконно срубили деревья из-за отсутствия дров.

В городе Токтогул 8 февраля прошел мирный митинг. По словам собравшихся, основной вопрос на повестке - тарифы на электроэнергию. С ними встретились представители Нацэнергохолдинга, государственной районной администрации.

По словам председателя организационной группы Эстебеса Бакиева, никаких нарушений со стороны собравшихся не зарегистрировано. Он заверил, что никаких перекрытий дорог не будет. Собравшиеся пришли высказать свою позицию по действующим тарифам на электроэнергию.

Близ поселка Сангачал Гарадагского района Баку днем в понедельник, 6 февраля, произошло мощное извержение вулкана. Столб огня поднялся на высоту 300 метров. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.