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Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии в Восточном Китае

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355074_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408927-ru.html

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9 февраля 2017, 8:00       Комментарии

Мощный взрыв произошел на одном из химических предприятий в китайском городе Тунлин (восточная провинция Аньхой). Об этом сообщает информационный портал Sina.
Взрыв прогремел примерно в 22:45 по местному времени (20:45 по бишкекскому времени). На размещенных в сети видио видно, как огненный столп поднимается над многоэтажными зданиями. В сообщении отмечается, что примерно на 10 секунд во всем городе стало светло, как днем.
По данным "Синьхуа", в результате ЧП пострадали два человека, они были госпитализированы.
Причиной взрыва могло стать возгорание топлива. Предварительное расследование показало, что опасности заражения местности нет. Агентство сообщает, что пожарным удалось взять ситуацию под свой контроль.

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