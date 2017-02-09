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Стивен Кинг и его сын написали роман про то, как все женщины заснули

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355069_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408926-ru.html

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9 февраля 2017, 8:09       Комментарии

На выставке BookExpo в Нью-Йорке (США) состоится презентация совместной книги Стивена Кинга и его младшего сына Оуэна "Спящие красавицы". В новом романе рассказывается история катастрофы, в результате которой все женщины в мире заснули, передает Росбалт.
Это первое совместное творение отца и сына. Работа над романом шла около двух лет, а идею Стивену Кингу подсказал сын.
Примечательно, что 39-летний Оуэн уже является автором романа "Двойное приключение". В свою очередь Стивен Кинг опубликовал более 50 книг общим тиражом более 350 млн экземпляров.

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