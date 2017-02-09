Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Стивен Кинг и его сын написали роман про то, как все женщины заснулиСтивен Кинг и его сын написали роман про то, как все женщины заснули

Эрнст назвал виновников нераскрытия "снежного" кольца на Олимпиаде в Сочи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355075_er...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408925-ru.html

Похожие новости

Российские школьники передали 1 тыс. 800 учебников детям Кыргызстана

Российские школьники переслали 1,5 тыс. учебников в Кыргызстан

Тест: насколько ты хорошая келинка?

День 8 Февраля: Виновника в афере с участком Макса найти легко

Negatiff: В Тюпском районе Иссык-Кульской области лавина накрыла школьников, один из них погиб

9 февраля 2017, 8:17       Комментарии

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступавший креативным продюсером и автором сценария церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, рассказал, почему во время открытия Игр не раскрылось одной из "снежных" колец. О результатах расследования медиаменеджер рассказал "Матч ТВ".
По словам Эрнста, после генеральной репетиции ирландские риггеры, работавшие с конструкциями на высоте, отгружали кольца в ангар и случайно уронили одно из них.
"Понимая степень цейтнота, был проведен внешний осмотр, во время которого они увидели, что как бы все ничего, и не доложили об этом", - пояснил Эрнст.
Во время финального прогона из-за технических причин не были исполнены все элементы, однако проблем с кольцами не было.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум