Positiff: Трюк из "Матрицы" на ринге, первые каникулы Обамы с миллиардером

9 февраля 2017, 8:01 Комментарии

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Кыргызстанский кикбоксер во время боя повторил трюк из "Матрицы"

Преподаватель физкультуры Кызыл-Кийского социально-педагогического института БатГУ Дильдора Рахманова 30 января получила награду от премьера-министра КР Сооронбая Жээнбекова.

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса.

Проект "Жеңеке": 22-летняя Айткул из Баткена сбежала с больницы, чтобы отметить День влюбленных с мужем

Экс-президент США Барак Обама проводит первые каникулы после ухода из Белого дома в качестве частного лица в гостях у британского миллиардера Ричарда Брэнсона - на частном острове последнего в Карибском море.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков.

Днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей снег, в Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: 0...-5

днем: +4...+9

Таласская область

ночью: -1...-6

днем: +3...+8

Баткенская область

ночью: -2...-7

днем: +1...+6

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -3...-8

днем: +1...+6

Иссык-Кульская область

ночью: -4...-9

днем: 0...+5

Нарынская область

ночью: -21...-26

днем: -8...-13

В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0...-2, максимальная температура воздуха днем +7...+9.