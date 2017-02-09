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Positiff: Трюк из "Матрицы" на ринге, первые каникулы Обамы с миллиардером

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408924-ru.html

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Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: 0...-5
днем: +4...+9
Таласская область
ночью: -1...-6
днем: +3...+8
Баткенская область
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -3...-8
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -4...-9
днем: 0...+5
Нарынская область
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