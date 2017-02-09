Дело Тюлеева: СМИ сообщают об отсутствии решения о конфискации имущества в приговоре суда

9 февраля 2017, 8:00 Комментарии

В приговоре суда по делу экс-мэра столицы и депутата ЖК V созыва о нет ни слова о конфискации имущества, передает Zanoza.

"В приговоре суда не указано, что имущество нашего отца, матери, племянников и других членов семьи подлежит конфискации или обращению в доход государства", — сказал Нарынбек Тюлеев, комментируя обсуждение в парламенте по поводу имущества семьи.

На прошлой неделе на заседании Жогорку Кенеша член фракции СДПК Рыскелди Момбеков поинтересовался у председателя ФУГИ Болсунбека Казакова, почему недвижимость и машины, принадлежащие Тюлееву, до сих пор не конфискованы. В ответ чиновник заверил, что работа все еще ведется.

"Глава ФУГИ не признался депутатам, что по закону он не сможет изъять имущество, поскольку в приговоре Ленинского районного суда Бишкека не указано, что оно подлежит конфискации или обращению в доход государства. В тексте лишь имеется информация о том, что перечисленные квартиры, машины и помещения находятся под арестом. Однако не прекращаются попытки незаконно изымать имущество, т. е. фактически идет рейдерский захват. Видимо, мало кто понимает, что такое слепое исполнение незаконного приговора приведет в будущем к уголовным делам, сравнимым по резонансу с делами по MegaCom, банку "Иссык-Куль" и другими", – сказал Нарынбек Тюлеев.

Он сообщил, что его адвокаты направили приговор на экспертизу в Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. В акте экспертного исследования говорится, что 6 декабря 2016 года в РФЦСЭ поступила копия приговора по уголовному делу в отношении Н. Тюлеева, Б. Сыдыкова, Б. Токтобекова, В. Корниенко, Р. Бейшенбаева и М. Кожобергенова от 29 июля 2013 года. Исследование проводила государственный эксперт лаборатории судебной психологической и лингвистической экспертизы Марина Савкина, имеющая высшее образование по специальностям "Русский язык и литература" и "Судебная экспертиза".

"Почти 20 дней эксперт исследовала представленные ей материалы – приговор суда, в котором указано 40 пунктов движимого и недвижимого имущества: торговые комплексы, жилые и нежилые помещения, гаражи, квартиры, дома, коттеджи на Иссык-Куле, земельные участки, автомашины и акции компаний. В своем заключении Савкина пишет: "В тексте приговора не имеется информации, что имущество, принадлежащее Тюлееву Н. Т., его близким и родственникам (пункты №№ 1-37), подлежит конфискации или обращению в доход государства. В тексте имеется информация, что на данное имущество наложен арест", – зачитал Тулеев акт экспертного исследования.

В выводах эксперт уточняет: в приговоре имеется информация, что имущество, принадлежащее другим подсудимым Бейшенбаеву и Корниенко, необходимо обратить в доход государства. Но нет информации о том, какие действия требуется совершить и кому принадлежат здание по улице Шопокова, автомашина "Лексус-470 LX", квартира в Бишкеке по улице Абая, станки и оборудование, которые хранятся на территории автобазы.

Напомним, Наримана Тюлеева приговорили к 11 годам лишения свободы, весной 2016 года он вышел на свободу, исполнив решение суда – возместил ущерб государству. Он передал в госсобственность 11 квартир в двух домах в Бишкеке. В настоящее время вопрос о снятии ареста и конфискации имущества семьи Тюлеевых рассматривается в гражданском порядке.