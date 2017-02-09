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В Турции находится более 7,5 тыс кыргызстанцев, большинство нелегально, - посол И.Жунусов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408922-ru.html

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9 февраля 2017, 5:15       Комментарии

По неофициальной информации, в настоящее время на территории Турции пребывают более 7,5 тыс. граждан Кыргызстана. Об этом в интервью АКИpress сообщил посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов. По его словам, в настоящее время на консульском учете посольства по Анкарскому округу состоят около 900 граждан Кыргызстана, а на консульском учете генерального консульства КР в Стамбуле около 1,2 тыс. граждан КР. Большинство находящихся на консульском учете составляют студенты, аспиранты и курсанты, обучающиеся в различных ВУЗах Турции. Определение точного количества граждан, пребывающих на территории Турции затруднительно, в связи с тем, что основное количество граждан КР находится в Турции нелегально, большая часть которых регулярно задерживается и депортируется из Турции.
"По неофициальной информации, в настоящее время на территории Турции пребывают более 7,5 тыс. граждан КР. При этом хотел бы отметить, что ежегодно с мая по октябрь, в период летнего сезона в Турции, количество пребывающих кыргызских трудовых мигрантов увеличивается до 14-15 тыс. человек", - сказал он.
"В условиях упрощенного визового режима миграционный поток граждан КР нарастает и остается неконтролируемым. Пользуясь трехмесячным безвизовым режимом, граждане Кыргызстана в поисках работы въезжают в Турцию и остаются нелегально работать без получения официальных разрешений на работу и без наличия рабочих виз. К сожалению, посольство и генконсульство КР в Стамбуле не в состоянии отследить общее количество нелегально находящихся в Турции граждан КР, так как в большинстве случаев граждане Кыргызстан сами стараются не контактировать с посольством, обращаясь лишь в тех случаях, когда им необходима какая-либо конкретная помощь.
Зачастую граждане КР, направляясь в Турцию с целью трудоустройства, начинают искать работу только после прибытия в Турцию, а также интересоваться процедурами получения соответствующих разрешительных документов, что необходимо осуществлять до выезда. В большинстве случаев, найдя работу, наши соотечественники соглашаются на нелегальные условия работы, без оформления соответствующих документов. Как следствие, появляется риск быть обманутым недобросовестным работодателем, оказаться жертвой торговли людьми, подвергнуться депортации за нелегальное пребывание и работу. При отсутствии рабочей визы, вида на жительство и других документов, оформленных в рамках законодательства Турции, по истечении 90 дней с момента прибытия в Турцию нахождение в стране наших граждан обретает нелегальный статус", - сказал посол.

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