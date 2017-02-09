Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГАМСУМО уточнило список маленьких айыльных аймаков в рамках работы по укрупнению административно-территориальных единицГАМСУМО уточнило список маленьких айыльных аймаков в рамках работы по укрупнению административно-территориальных единиц

В Минске обсудят сотрудничество стран СНГ в военной сфере

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408921-ru.html

Похожие новости

Депутаты обсудили возражения Атамбаева по законопроекту о пособиях

В Бишкеке обсудили процесс передачи функций управления грантами Глобального фонда в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией Минздраву

Реформы госслужбы стран Центральной Азии и Кавказа обсудили в ОЭСР

В Ошской области обсудили распространение виртуальных игр, представляющих угрозу для детей, и меры по противодействию

Послы Кыргызстана и Бенина в России обсудили вопросы сотрудничества в рамках ООН

9 февраля 2017, 4:41       Комментарии

В Минске 9 февраля пройдет заседание экспертной группы по согласованию проектов документов о сотрудничестве государств - участников СНГ в военной сфере.
Как сообщает Исполнительный комитет СНГ, на встрече эксперты рассмотрят два проекта документов. Первый документ - проект основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Документ разработан во исполнение Концепции воздушно-космической обороны государств - участников Содружества и призван заменить Перспективные направления развития объединенной системы ПВО от 12 декабря 2012 года, которые уже выполнены.
Основные направления конкретизируют реализацию положений Концепции воздушно-космической обороны на практике. В документе изложены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества, по строительству объединенной системы воздушно-космической обороны стран СНГ, а также подсистем разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, поражения и подавления средств воздушно-космического нападения, организационной структуры и системы управления объединенной системы ПВО.
Кроме того, в Основных направлениях прописаны мероприятия военно-технического сотрудничества с учетом выполнения задач воздушно-космической обороны, совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки как в рамках объединенной системы ПВО государств - участников СНГ, так и в рамках создаваемых региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности.
После окончательного согласования проект Решения об Основных направлениях адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств к решению задач воздушно-космической обороны будет рассмотрен в установленном порядке Советом глав государств СНГ.
Второй документ, вносимый на экспертное обсуждение, касается создания Ассоциации высших военно-учебных заведений государств - участников СНГ. Он был предложен Министерством обороны Казахстана в рамках реализации Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2020 года и поддержан Советом министров обороны государств - участников Содружества.
Создание Ассоциации позволит целенаправленно развивать взаимодействие высших военно-учебных заведений по вопросам высшего и послевузовского профессионального образования, обобщения и распространения положительного опыта организации учебного процесса, научной, методической и культурно-просветительской работы, повышения квалификации научно-педагогических кадров и по другим аспектам, представляющим взаимный интерес.
Основные направления, права, состав, структура и организация деятельности Ассоциации отражены в проекте положения об Ассоциации высших военно-учебных заведений государств - участников СНГ, которое предлагается утвердить Решением Совета глав правительств в установленном порядке.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум