В Минске обсудят сотрудничество стран СНГ в военной сфере

9 февраля 2017, 4:41 Комментарии

В Минске 9 февраля пройдет заседание экспертной группы по согласованию проектов документов о сотрудничестве государств - участников СНГ в военной сфере.

Как сообщает Исполнительный комитет СНГ, на встрече эксперты рассмотрят два проекта документов. Первый документ - проект основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Документ разработан во исполнение Концепции воздушно-космической обороны государств - участников Содружества и призван заменить Перспективные направления развития объединенной системы ПВО от 12 декабря 2012 года, которые уже выполнены.

Основные направления конкретизируют реализацию положений Концепции воздушно-космической обороны на практике. В документе изложены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества, по строительству объединенной системы воздушно-космической обороны стран СНГ, а также подсистем разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, поражения и подавления средств воздушно-космического нападения, организационной структуры и системы управления объединенной системы ПВО.

Кроме того, в Основных направлениях прописаны мероприятия военно-технического сотрудничества с учетом выполнения задач воздушно-космической обороны, совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки как в рамках объединенной системы ПВО государств - участников СНГ, так и в рамках создаваемых региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности.

После окончательного согласования проект Решения об Основных направлениях адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств к решению задач воздушно-космической обороны будет рассмотрен в установленном порядке Советом глав государств СНГ.

Второй документ, вносимый на экспертное обсуждение, касается создания Ассоциации высших военно-учебных заведений государств - участников СНГ. Он был предложен Министерством обороны Казахстана в рамках реализации Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2020 года и поддержан Советом министров обороны государств - участников Содружества.

Создание Ассоциации позволит целенаправленно развивать взаимодействие высших военно-учебных заведений по вопросам высшего и послевузовского профессионального образования, обобщения и распространения положительного опыта организации учебного процесса, научной, методической и культурно-просветительской работы, повышения квалификации научно-педагогических кадров и по другим аспектам, представляющим взаимный интерес.

Основные направления, права, состав, структура и организация деятельности Ассоциации отражены в проекте положения об Ассоциации высших военно-учебных заведений государств - участников СНГ, которое предлагается утвердить Решением Совета глав правительств в установленном порядке.